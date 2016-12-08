Alınan bilgiye göre, 27 Ekim 2015 tarihinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Merkez Park'ta gezen Ö.K.'nin (17) yanına gelen Hasan T. (18) çocuğun 5 lirasını gasp etti. Çocuk şikayetçi olunca Hasan T. yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edilirken ayakta durmakta güçlük çekerken çocuktan parayı zorla almadığını, dua kitabı sattığını, çocuğun da kendisine 'Allah rızası için kitap almadan 5 lira verdiğini' söyledi. Bunun üzerine basın mensubunun “Uyuşturucu kullanıyorsunuz, ayakta duramıyorsunuz” demesi üzerine, "Kim diyor uyuşturucu kullanıyorum diye, ayakta mı duramıyorum. Niye mi verdi 5 lirayı, bak kurban olduğum 5 liraya satmıyorum. 4 kere hacca gittik geldik. Gerçekten dua kitabı satıyorum" diye karşılık vermiş daha sonra basın mensuplarının "Dua kitabı satıyorsan Sübhaneke duasını okuyabilir misin?" diye sorunca zanlı, "Dua okumayı neden bilmeyeyim ki, ben şurada kendi ismimi yazamıyorum. Tamam Allah’ın Kur'anını satıyorum ama kendi ismimi bile yazamıyorum, okula gitmemişim ki ben" demiş, basın mensuplarının "Besmele çekebilir misin?" diye sorunca "Besmele çekerim tabi, Bismillah" dedikten sonra kendisini adliyeye götüren polise dönen zanlı, "Besmele ilahi mi diyorduk, Eşhedü enla ilaha mı diyorduk" diye sormuştu. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış 5 yıl hapis cezası almasına rağmen çocuğun şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Yaşanan bu diyalogdan sonra sosyal medyada fenomen olan Hasan T'nin adı, aradan yaklaşık 14 ay geçtikten sonra bir gasp olayına daha karıştı.

Güzelyalı Mahallesi'nde A.D. (17) isimli bir çocuktan bir kişi tehditle ve şişe kırıp kendini çizerek "Bana para ve cep telefonunu vermezsen seni keserim" diyerek çocuğun 4 lira ve cep telefonunu gasp edip kaçtı. A.D. olaydan sonra kimseye haber vermedi. Ancak eve gidip internete bakarken daha önce gasp yapan ve internette tıklanma rekoru kıran Hasan T.'nin videosunu görünce kendisini de gasp eden kişinin bu şahıs olduğunu fark ederek polise haber verdi. Polis hemen zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Bu arada, A.D. Baraj Yolu'nda gezerken zanlıyı görüp polise ihbar etti. Polis adrese gelerek Hasan T.'yi yakaladı. Zanlı emniyete götürülerek ifadesi alındı. Zanlı yine kimseyi gasp etmediğini ileri sürdü. Hasan T. sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada yine ayakta durmakta güçlük çeken ve kafası ile sol eli sarılı olan zanlı basın mensuplarının sorularına ilginç yanıtlar verdi. Daha önce besmele çekemediğini soran basın mensubuna Hasan T., "Hala öğrenmedim yine bilmiyorum" dedi. Hasan T. cep telefonu gasp etmediğini, yanındaki polisi göstererek olayı çözeceğini söyledi. Hasan T. polis aracına bindirilirken "Burada kayınvalideme seslenmek istiyorum benim görüşüme gel" demesi ise dikkat çekti.

Zanlı Hasan T. daha sonra adliyeye götürüldü. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.