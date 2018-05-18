Fenomenlik için trafiği tehlikeye düşüren sürücü serbest

Ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen Kadir Erdoğan, bu anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler izleyenlerin tepkisine neden olurken, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü de harekete geçti. İş yerinde polis tarafından gözaltına alınan Kadir Erdoğan, sağlık kontrolünden geçirildi. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erdoğan’ın ehliyetine el konulurken, hakkında ’genel güvenliği tehlikeye sokmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Kadir Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Kadir Erdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler