Ferdi Tayfur'a 40 yıl önce verdiği sözü tuttuğunu duyurmak istiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde işçi emeklisi 67 yaşındaki Kemal Avaner, gençlik yıllarında hayranı olduğu Ferdi Tayfur'un adını iki çocuğuna verdi. Kemal Avaner'in ad verme anısı ise 1975 yılında Adana'da Ferdi Tayfur'un konserine uzanıyor. Konserin ardından sanatçı ile konuşma fırsatı bulan Kemal Avaner'e Ferdi Tayfur "evli misin" diye sorduğunda o yıllarda 27 yaşında ve evli olan Avaner evli olduğunu söylüyor. Ferdi Tayfur ise bu genç hayranına "O zaman doğacak çocuğuna benim adımı ver. Ferdi Tayfur hep yaşasın. Unutma ama" diyor. Kemal Avaner'in o yıldan sonra doğan kız çocuklarının ardından 1981 ve 1982 doğumlu iki çocuğuna Ferdi ve Tayfur ismini veriyor.

40 yıl önce verdiği bu sözü sanatçıya duyurmak istediğini söyleyen Kemal Avaner, "Her anımı şarkılarıyla yaşadım. Evde arabada her tarafta şarkılarını dinledim. Hala da hayranıyım dinliyorum. Kendisine verdiğim çocuklarıma ismini verme sözümü de tuttuğumu kendisinin bilmesini istiyorum" seklinde konuştu.

Ferdi Avaner ise "Bizde babam gibi Ferdi Tayfur hayranıyız. Kardesimle beraber ismini gururla taşıyoruz" dedi.

Tayfur Avaner ise, "Biz evde Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdük. Böyle bir sanatçının kardesimle beraber ismini taşımak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Hala da ailecek Ferdi Tayfur dinliyoruz" seklinde konuştu.

O yıllarda plaklardan sonraki yıllarda da odanın dört bir köşesine hopörler takarak evde hep Ferdi Tayfur dinlendiğini belirten anne 68 yaşındaki Fatma Avaner ise, çocuklarıma Ferdi ve Tayfur ismini veren eşini hiç yadırgamadığını söyledi. Kendisi de bir Ferdi Tayfur hayranı olan Fatma Avaner,"Diğer çocuklarıma da hep babası koydu isimleri. Ferdi Tayfur sevilmez mi tabi çok seviyoruz. Çocuklarımın ismi olması da ayrı bir mutluluk. Eşim evin her tarafını hopörlerle kapladı evde hep Ferdi dinlerdik. Eşim işçiydi çalışıyordu. Kullandığı iş makinelerinin içine bile teyp takmıştı. O şekilde dinliyordu" dedi.

Selçuk Şavran

