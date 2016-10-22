Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD'deki temasları sırasında dedesinin Elazığlı olduğunu söyleyen Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi Buffalo Bölge Müdürü Rose Hilmey’e akrabalarını bulma sözü vermişti. Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Hilmey'in akrabalarının Elazığ’ın Yemişli köyünde yaşadığı belirlendi. Hilmey’in aradığı dedesi Bekir Çitil’in akrabalarından geriye sadece vefat eden amcasının oğlu Cebrail Çitil’in eşi, aynı zamanda kız kardeşinin torunu 86 yaşındaki Feride Çitil, çocukları ve torunları kaldı. 4 çocuğu hayatta olan 86 yaşındaki 23 torun sahibi Feride Çitil, Elazığ’ın merkeze bağlı Yemişlik köyündeki evinde tek başına yaşıyor. İstanbul’da ikamet eden Feride Çitil’in oğlu İsrafil ile diğer çocukları zaman zaman annelerinin yanına geliyor. İlerleyen yaşına rağmen, evinin işlerini tek başına gören Feride nine, kendilerini arayan dayısı Bekir Çitil’in torununun gelmesini bekliyor.

"Çok aradık ama bulamadık"

Bekir Çitil'i çok hatırlamadığını ancak bildiğini aktaran Feride Çitil, "Nenemin kardeşiydi. Ben çok hatırlamıyorum. Rahmetli nineme para gönderiyordu" dedi.

Kocasının kendisine Bekir dayı için, "Amcam ABD'de, askerde bana bana para yolladı" dediğini anımsatan Feride nine, "Çünkü bizim elimiz dardı, eşime askerde para gönderemiyorduk. O gönderiyordu. Hatta eşim askerden dönünce de yine gönderdi. Daha sonra kesildi. Artık öldü mü kaldı mı bilmiyorduk. Adresi vardı onu da kaybettik. Çok aradık bulamadık" diye konuştu.

"Gece rüyama girdi"

Dayılarının torunu Hilmey'in Bakan Tüfenkci'den kendilerini bulmasını istediğini duyduğunu belirten Feride Nine, "Biz onun gelmesini istiyoruz. Başımızın üstünde yeri var. Kaç senedir görmedim. İnsanın zoruna gidiyor. Ne de olsa dayımızın kızıdır. Çok duygulandım. Gece bile rüyama geliyor. İnsan dayı kızını görmek istemez mi? Gelmesini çok istiyoruz ama Allah’tan hayırlısı. İnşallah görürüz" şeklinde konuştu.

"Aradık ama bulamadık"

Amerika’da akrabalarının olduğunu çocukluktan beri bildiğini anlatan Feride ninenin oğlu İsrafil Çitil ise, "Rahmetli babama, zamanında askerde para yolluyormuş. O zamanlar bağımız kopmamıştı. Zaman geçince ilişkimiz koptu. Arkadaşıma ‘Amerika'da bir akrabam var bulabilir miyiz’ dedim. O zamanlar sorduk. Siz bir yere ulaşamazsınız dediler. İmkanım da yoktu öyle kaldı. Adresi bulabilseydik daha kolay ulaşabilirdik. Dayım Amerika’ya çalışmaya gitmişti. O da aradı, imkanları da yoktu bulamadı. İmkanımız olsa gideriz yanına. Bizi götürse daha iyi olur. Buraya gelse biz onu nasıl ağırlarız. Durum ortada" dedi.

Hilmey'in dedesinin kendilerine zamanında sahip çıktığını, kendilerinin de ellerinden geldiği kadar ona sahip çıkacağını anlatan Çitil, devlet büyüklerinin aracılık ederek kendilerini tanıştırmalarının yeteceğini kaydetti.



Halil İbrahim Varlı

