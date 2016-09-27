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Fermuarların üzerinde neden YKK yazar? Fermuarların üzerinde yazan YKK harflerinin hikayesi, anlamı nedir?

Gün geçmiyor ki çok ilginç bilgiler edinelim. Bu bilgiler kimi zaman durup dururken aklımıza düşüyor kimi zaman da gözümüzle gördüğümüzde. Bunlar dan biri de fermuarların üzerinde yazan YKK harflerinin anlamı mesela. Peki fermuarların üzerinde yazan YKK ne demektir neden YKK yazar işte cevabı...

Fermuarların üzerinde neden YKK yazar? Fermuarların üzerinde yazan YKK harflerinin hikayesi, anlamı nedir?

27 Eylül 2016 09:07

Neredeyse giydiğimiz her elbisede bulunup İngilizcesi de 'zipper' olan fermuarların üzerinde yazan YKK kısaltmaları ne anlama geliyor biliyor musunuz?

Bu çok ilginç bilgiye bugüne kadar dikkat etmediyseniz bile bundan sonra özellikle bakacaksınız. 

FERMUARLARDA NEDEN 'YKK' YAZAR?

Fermuarların üzerinde gördüğümüz o çok merak edilen kısaltma olan YKK, Yoshida Kogyo Kabushikikaisha isminin kısaltmasıdır. Uluslararası alanda faaliyetler gösteren bir Japon firmasıdır.

FERMUARLARIN DÜNYA 1 NUMARASI

Japonya'da duayen sanayici Tadao Yoshida tarafından 2. dünya savaşı zamanlarında yani tam olarak 1934'de fermuar üretimi amacıyla kurulmuş bir firmadır. Türkçe'ye Yoshida Limited Şirketi olarak çevrilebilecek bu isim dünyanın en büyük fermuar üreticisidir ve 52 ülkede 206 fabrikaya sahiptir. günümüzde dünya üzerindeki fermuarların %90'ı bu fabrikada üretilmektedir.

En büyük fabrikaları Gürcistan'dadır ve günde 7 milyon fermuar üretir.

Evet, artık fermuarlarınızın üzerinde neden YKK yazdığını biliyorsunuz. Bilgi dolu günlere..

 

Kaynak: İHA - Rıdvan Turşak

FERMUAR NE ZAMAN İCAT EDİLDİ?

Fermuar (Fransızca: 'fermoir', kilit, kopça'dan), iki kumaş türü yakanın geçici olarak birleştirilmesine yarayan bağlantı türü.

1891 yılında Whitcomb Judson adlı ABD'li mucit tarafından icat edildi. 1913 yılında Gideon Sundback tarafından geliştirilerek bugünkü modern fermuar icat edildi. 1918 yılına kadar yalnızca kovboy çizmelerinde kullanıldı. Elbise, valiz, çanta, çadır, uyku tulumu gibi tekstil ürünlerinde sıkça kullanılır. Yerine düğme, çıtçıt, bağcık, cırt-cırt da kullanılabilir.

Günümüzde metal ya da plastikten oldukça ucuza imal edilebilmesine rağmen, tek bir dişin bozulmasıyla ürün fonksiyon dışı kalabilir. Çünkü bir diş kırılınca diğerleri de kullanılamaz hale gelir.  (Rıdvan Turşak)

 

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