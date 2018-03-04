Fernandao ilk 11’e döndü

Fenerbahçe’nin gol silahlarından Fernandao Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş derbisindeki gol sevincinde yaptığı hareketten dolayı 1 maç ceza almıştı. Fernandao’nun yokluğunda Ziraat Türkiye Kupası’nda İspanyol golcü Soldado’ya görev veren Teknik Direktör Aykut Kocaman cezası bitmesi sebebiyle Akhisarspor karşısında Fernandao’ya yeniden görev verdi. Kupada Beşiktaş’a bir gol kaydeden ve etkili performansıyla taraftarını mest eden Roberto Soldado, Fernandao’nun cezasının bitmesi üzerine tekrardan yedek kulübesindeki yerini aldı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu