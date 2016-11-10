Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Brezilyalı forvet oyuncusu Jose Fernandao, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Sözlerine Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirme yaparak başlayan Fernandao, “İki büyük takımın karşılaşmasını izleyecek futbolseverler. Biz iyi çalışıyoruz, çalışmalarımızı sert bir şekilde sürdürüyoruz. Böyle hazırlanmaya devam edeceğiz. Kendi adımıza iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.

"BEN ARTIK HAZIRIM"

Fernandao, sakatlığıyla ilgili son durumu da paylaşarak, "Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir tedavi süreci geçirdim, iyi bir şekilde toparlandığımı düşünüyorum. Artık takımla antrenmanlar yapıyorum. Saha içerisinde de elimden gelenin en iyisini yapmaya, en iyi şekilde çalışmaya gayret gösteriyorum ki takım temposunu bir an önce kazanabileyim. Takımımla aramdaki farkı kapatmaya gayret gösteriyorum her gün çalışarak, maksimumumu saha içerisinde vererek. Eğer hocamız beni hesapları içerisine dahil etmek isterse ben artık hazırım. Hazırlığımın son aşamasındayım. Karar tabii ki hocamızın olacak. Ama ben en iyi şekilde hazırlıklarıma devam edip kendimi bu seviyeden biraz daha yukarı taşıyarak yoluma devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"HERKESE ŞANS GELECEKTİR"

Son olarak takım içindeki rekabetin takıma fayda sağlayacağının altını çizen Brezilyalı golcü, “Biz kesinlikle başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Hocamız her oyuncuya şans vermeye gayret gösteren bir teknik direktör. Herkese şans gelecektir. Herkes oynama fırsatı bulacaktır. Burada önemli olan o şans geldiğinde hazır olabilmek. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilmek için, Fenerbahçe’nin gerekliliklerini yerine getirebilmek için şans geldiğinde hazır olmalıyız. Rekabet, büyük oyuncuların olduğu yerde her zaman güzel bir şeydir” diyerek sözlerini noktaladı.