Fernando: 'Dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim'

Galatasaray'ın Manchester City’den kadrosuna kattığı Fernando, sarı-kırmızılıların kamp yaptığı Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında basının karşısına çıktı. Galatasaray’ın Brezilya’da çok tanındığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Çok mutluyum. Çok önemli ve dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim. Brezilya'da da çok tanınan bir kulüp. Kulübün tarihinde önemli Brezilyalı oyuncular da var" ifadelerini kullandı.

“Galatasaray'ın büyüklüğünü çok iyi biliyorum”

Menajeri vasıtasıyla 3 hafta önce sarı-kırmızılılardan tekli aldığını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray'ın büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Bu teklif beni çok mutlu etti. Daha önce oynamış insanlarla konuştum ama en önemli referans Porto'dan da arkadaşım Maicon'du. Çok güzel şeyler söyleyince bu transfer gerçekleşti” diye konuştu.

“Felipe Melo’nun burası için ne kadar önemli olduğunu biliyorum”

Galatasaray’ın eski futbolcusu Felipe Melo hakkında gelen bir soruya Fernando, şöyle cevap verdi:

"Felipe Melo’nun Galatasaray Kulübü ve Galatasaray taraftarı için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Felipe Melo gibi ben de adımı Galatasaray tarihine yazdırmak istiyorum."

“Yeni katılan isimler oldukça kaliteli”

Galatasaray'ın oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu sözlerine ekleyen başarılı orta saha, “Yeni katılan isimler de oldukça kaliteli. Rekabet seviyesi yüksek bir ligde oynayacağız ama tek hedefimiz var. Elimizden geleni yapacağız. City'de idmanlarımı yapıyordum. Sadece son hafta transfer görüşmeleri nedeniyle tek başıma çalıştım. Kendimi iyi hissediyorum, en kısa zamanda form tutacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Umarım Denayer’de aramıza katılır”

Transfer sürecinde takımla ilgili Maican ve Denayer’den bilgi aldığını hatırlatan Fernando, şöyle konuştu:

"Gelmeden önce Maicon gibi Denayer ile de konuştum. Takım ve şehir ile ilgili önemli bilgiler verdi. Çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Her şey yolunda gider ve umarım o da aramaza katılır."

“Ahtapot lakabını tercih ederim”

Porto’da kendisine ‘Ahtapot’ lakabının takıldığını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, "Porto formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City'ye karşı oynadığımda taraftarlar bana 'Ahtapot' lakabını takmıştı. Burada da bu lakabın kullanılmasını tercih ederim" açıklamasında bulundu.

“Avrupa'dan birçok kulüpten transfer teklifi aldım”

Birçok kulüpten transfer teklifleri aldığını da vurgulayan Fernando, "Roma'dan bir teklif almadım ama Avrupa'dan birçok kulüpten transfer teklifi aldım. Teklif tarzı, yaklaşımı, Galatasaray'ın büyüklüğü bu kararımda önemli pay sahibi oldu. Ayrıca; Brezilya Milli Takımı iyi durumda. Amacım çok iyi çalışıp orada olmak" ifadelerini kullandı.

“Derbilerin önemini biliyorum”

Galatasaray’ın geçen sene derbi kazanamadığının hatırlatılması üzerine ise Fernando, şunları aktardı:

"Talisca'ya karşı oynadım. De Souza ise iyi arkadaşım. Türkiye'de derbilerin önemini biliyorum. Geçen sene derbi kazanamamış olabiliriz ama artık önümüze bakmamız gerekiyor. Şu an yaptığımız transferler ve kalitemizle tüm derbileri kazanacak güçteyiz."