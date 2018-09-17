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Fernando Muslera: 'Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için mutluyuz'

Fernando Muslera: 'Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için mutluyuz'
Fernando Muslera: 'Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için mutluyuz'

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, “Evimiz olan Şampiyonlar Ligi’nde döndüğümüz için mutluyuz” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında mücadelesinde Galatasaray, yarın saat 22.00'de evinde Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak. Mücadele öncesinde Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Fatih Terim ile diğer Şampiyonlar Ligi tecrübeleri arasında fark olduğunu belirten Muslera, “Benim hocama olan sevgim sonsuz. Takım arkadaşlarımızın da. Şampiyonlar Ligi'nde diğer tecrübeler arasındaki fark hocamızın verdiği güven. Bu da başarıyı getiriyor. Şu anda öyle bir hava içindeyiz. Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde döndüğümüz için mutluyuz. Yarınki maç için hocamız ve ekibi ile hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu. Uruguaylı kaleci, ilk hedeflerinin gruplardan çıkmak olduğunu belirtti.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın  

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