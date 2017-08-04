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Fernando'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı

Galatasaray, yeni transferi Fernandao ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe de maliyeti belli oldu.

Fernandonun Galatasaraya maliyeti açıklandı

04 Ağustos 2017 23:53

Galatasaray'ın konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 5 milyon 250 bin Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum 900 bin Euro (net) olmak üzere;
kulübümüzün 2018-2019, 2019-2020 veya 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 500 bin Euro net, kulübümüzün 2018-2019, 2019-2020 veya 2020-2021 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 250 bin Euro net,
futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (Türkiye Süper Ligi veya UEFA müsabakaları) istinaden 250 bin Euro net, futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (Türkiye Süper Ligi veya UEFA müsabakaları) istinaden 250 bin Euro net ödeme yapılacaktır.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 3 milyon 300 bin Euro net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 3 milyon 300 bin Euro net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 3 milyon 300 bin Euro net sabit transfer ücreti
Buna ek olarak futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir. 

Etiketler: Fernandao, galatasaray


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