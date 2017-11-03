Ferrari Challenge’da Avrupa şampiyonu ve Dünya üçüncüsü Atar oldu

İtalya’nın Mugello Pistinde gerçekleşen Avrupa Şampiyonluğundan sonra final yarışında yer alma hakkı kazanan 3 farklı kıtadan 18 sporcu arasında milli sporcu Galip Atar, dünya finalinde beşinci sırada start aldı. Tampon tampona mücadelenin yaşandığı yarışı üçüncü bitiren Atar, dünya finalini en iyi Avrupalı pilot olarak tamamladı.

Ferrari Challenge’da elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya 3.'sü olarak Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza atmış oldu. Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarından dünya finaline katılmaya hak kazanan 18 sporcu arasında 3. sırada finiş gören Atar, bu başarıyı elde eden ilk Türk sporcu oldu.Galip Atar’ın kazandığı Dünya üçüncülüğü, otomobil sporlarında pist branşında ülkemiz adına bugüne kadar kazanılan en büyük başarı olarak tarihe geçti.

Ferrari Challenge Europe 458 kategorisinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3.'sü Galip Atar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve beraberindeki ağırladı. Ziyarette konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “MÜSİAD İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanımız Galip Atar, Ferrari Challenge Europe 458 Kategorisinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3.sü olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Ülkemiz adına kupayı kazanan ilk Türk sporcu olma gururunu bizlere yaşattığından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3.’sü Galip Atar da yaptığı konuşmada “Sezon başında, henüz rakiplerimiz bile belli değilken Ferrari Challenge Europe’da şampiyonluk hedefiyle yola çıktık. 7 ayak ve toplam 14 yarışlık zorlu bir mücadelenin sonunda çok şükür hedefimize ulaşarak şampiyonluk kupasını ülkemize kazandırdık. Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günü böylesine önemli bir kupa ile karşıladığımız için sevincimiz de daha büyük oldu. Zorlu bir mücadele sonucunda kazanmış olduğumuz bu kupayı devletimize ve milletimize armağan ediyorum” şeklinde konuştu.