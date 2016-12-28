Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ferudun Tankut: '3 veya 4 transfer yapacağız'

Ferudun Tankut: '3 veya 4 transfer yapacağız'

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, ligin ikinci yarısının çetin geçeceğini ve sıkıntı yaşamamak için 3 veya 4 transfer yapacaklarını söyledi.


28 Aralık 2016 17:34

Başkan Tankut, Karabük’te yayın yapan yerle bir televizyon kanalında yayınlanan spor programına telefon bağlantısı yaparak transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Tankut, Shakhtar Donetsk’ten 31 yaşındaki Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov ile anlaşarak ön protokol imzaladıklarını ve 2 Ocak Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacaklarını belirterek, “3 nokta üzerinde çalışmamız var. Traore’ye teklif var. Kendisi de ayrılmak istiyor ve Arap ülkesine gitmek istiyor. Başakşehir ve Osmanlıspor’dan 2 milyon, Çin’den ise 3 milyon Euro istediğini duydum. Bizim o rakamları kendisine verme imkanımız yok. Kendisinin teklifine sıcak baktık. Bonservis bedelini getirdiği zaman kendisini göndereceğimizi söyledik. Onun yerine bir 10 numara arayışımız var. Dolayısıyla 3 veya 4 transfer yaparak biraz daha rahatlamak istiyoruz. Ligin ikinci yarısı daha çetin ve zor geçecek. Bunun için biraz daha güçlenmemiz lazım. İkinci yarı bir sıkıntı yaşamadan sezonu bitirmek istiyoruz” dedi.

"Hakemlerden dolayı çok canımız yaktı"
Ligin ilk yarısında hakem hatalarından dolayı canlarının çok yandığını de ifade eden Tankut, "Benden hiç kimse şunu beklemesin; teslim olmayı ve teslimiyetle bu takımın sıkıntılar içinde olmasına müsaade etmeme. Bir kulübün başkanıysam o kulübü en iyi şekilde temsil etmek onun hak ve hukukunu aramak ve savunmak benim hakkımdır. Bir kişi de kalsam mücadeleme devam edeceğim. Arkamda 13 bin kişi görsem bu mücadele daha rahat olacak. Onun için tribünlerin dolmasını bekliyoruz. Bu tribünler dolduğunda nasıl ses getireceğimizi ispat edeceğiz” ifadelerinde bulundu. 

Yasin Erdem

Etiketler: Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç