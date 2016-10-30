Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ferudun Tankut: Fırat Aydınus’un uykusunun kaçacağını düşünüyorum

Ferudun Tankut: Fırat Aydınus’un uykusunun kaçacağını düşünüyorum

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, penaltı pozisyonu için, “Fırat Aydınus pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum” dedi.

Ferudun Tankut: Fırat Aydınusun uykusunun kaçacağını düşünüyorum

30 Ekim 2016 23:18

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin karşılaşmanın 17. dakika kazandığı penaltının, penaltı olmadığını söyleyen Tankut, "Aldığım telefonlar penaltı olmadığı yönünde. Üzülüyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sordum, penaltı değil dedi. Ceyhun ve 3 arkadaşlarımız itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Sonucu hak etmedik. 8 maçlık performans ortada. 5-0 kötü kaybettik. Eşit şartlarda futbol oynansa 5-0 değil, 7-0 kaybedelim. Sonuca katılmıyorum. Türk futbol severlerin takdirine bırakıyorum. Hoca pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: fenerbahçe, Ferudun Tankut, Fırat Aydınus, Kardemir Karabükspor


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!