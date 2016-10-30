Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin karşılaşmanın 17. dakika kazandığı penaltının, penaltı olmadığını söyleyen Tankut, "Aldığım telefonlar penaltı olmadığı yönünde. Üzülüyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sordum, penaltı değil dedi. Ceyhun ve 3 arkadaşlarımız itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Sonucu hak etmedik. 8 maçlık performans ortada. 5-0 kötü kaybettik. Eşit şartlarda futbol oynansa 5-0 değil, 7-0 kaybedelim. Sonuca katılmıyorum. Türk futbol severlerin takdirine bırakıyorum. Hoca pozisyonu tekrar izlediğinde yanlış karar verdiğini düşünürse uykusunun kaçacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort