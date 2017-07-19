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Fesleğen doğal bir kanser savaşçısıdır

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, fesleğenin doğal bir kanser savaşçısı olduğunu söyledi.

Fesleğen doğal bir kanser savaşçısıdır

19 Temmuz 2017 10:38

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Pesto sosunun en önemli ana maddesidir. İtalya, Endonezya, Vietnam ve Tayland mutfaklarında sıklıkla kullanılır. Yüksek miktarda (E)-beta-karyofilen (BCP) içerir, artirit (eklem iltihapları) ve inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalıklarının tedavisinde etkilidir. A vitamini, K vitamini, C vitamini, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyumdan son derece zengindir” dedi.

İnflamasyonun (iltihap) ve şişliklerin azalmasında etkili olduğunu ifade eden Yıldırım, “Manchester’da İngiliz İlaç Konferansı’nda sunulan bir çalışmada fesleğen ekstreleri ile tedaviden 24 saat sonra şişliklerde %73 lük bir azalma kaydedilmiştir. Antioksidanlardan zengindir ve Anti aging (yaşlanma karşıtı) özellikler içerir. Karaciğer, beyin ve kalpte serbest radikallerin oluşturduğu hasarı önler, zararlı molekülleri öldürür” diye konuştu.
“Fesleğen Doğal Bir Kanser Savaşçısıdır”

Fesleğenden türetilen yağların laboratuar çalışmalarında çeşitli bakterilere karşı etkili olduğunun görüldüğünü kaydeden Yıldırım, “Fesleğen yeşil yapraklı bitki ve sebzelerde (maydanoz, enginar, fesleğen, kereviz) de bulunan bir bioflavonoid olan apigenini içerir. Bu bileşik bağışıklık sistemine kanserle mücadelede yardım eder. Yapılan araştırma çalışmaları apigeninin; DNA oksidatif hasarını azalttığı, insan lösemi hücrelerinin büyümesini yok ettiği, kanserli hücre ölümlerini arttırdığı, bir anti inflamatuar (iltihap karşıtı) ve kas rahatlatıcı özellik gösterdiğini saptamıştır” açıklamalarında bulundu. 


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