Bu sene 26'ncı kez düzenlenen program, baskı sektörünün tüm disiplinlerinden yetenekleri gün yüzüne çıkarması ile biliniyor. Geçtiğimiz senenin kazananı Taller de Serigrafia Managing Director Christian M Walter, "Bir baskı stüdyosunun, prestijli FESPA Altın Ödülünü kazanmasından daha iyi bir tanıtım gerçekleştirmesi mümkün değil. Olağanüstü bir şey ürettiğini düşünen herkesin işlerini mutlaka göndermesi gerekiyor, çünkü bu ödüller bir baskı uzmanının çalışma ve becerilerini sergileyebileceği muazzam bir fırsat" açıklamasında bulundu.

Önceki yıllarda olduğu gibi, tüm kategorilerden aday gösterilen çalışmaların 27 Ocak 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor. Seçmeler endüstri uzmanlarından oluşan bağımsız bir panel tarafından 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Değerlendirme kapsamında, çalışmaların ekran, dijital, flekso ya da herhangi bir baskı türünden veya baskı türlerinin kombinasyonundan oluşabileceği her biri belirli bir tekniğe bağlı olmayan 15 farklı kategori bulunuyor. Uygulamaya yönelik teknik uzmanlığa sahip kaliteli projeler üreten tüm baskı ve işaret üreticileri FESPA 2017 Ödüllerine başvurabilecek. Çalışmalar teknik, renk görünümü, görüntü netliği, çalışmanın karmaşıklığı, kullanım ve üreticilik alanlarında değerlendirmeye alınacak.

Son seçmelere kalan çalışmalar 8-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hamburg Messe'de binlerce ziyaretçi tarafından görülebilecek ve eş zamanlı düzenlenen FESPA 2017 ve European Sign Expo'da sergilenecek. Kazananlar 8 Mayıs 2017 tarihinde Hamburg'daki FESPA 2017 gala yemeğinde açıklanacak.