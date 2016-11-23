Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » FESPA 2017 Ödülleri için başvurular açıldı

FESPA 2017 Ödülleri için başvurular açıldı

Baskı Sektörü Ulusal Dernekleri Küresel Federasyonu FESPA, Mayıs ayında Hamburg'da düzenlenecek FESPA 2017'de gerçekleştirilecek ödül programı için yeni değerlendirme takvimini açıkladı.


23 Kasım 2016 11:14

Bu sene 26'ncı kez düzenlenen program, baskı sektörünün tüm disiplinlerinden yetenekleri gün yüzüne çıkarması ile biliniyor. Geçtiğimiz senenin kazananı Taller de Serigrafia Managing Director Christian M Walter, "Bir baskı stüdyosunun, prestijli FESPA Altın Ödülünü kazanmasından daha iyi bir tanıtım gerçekleştirmesi mümkün değil. Olağanüstü bir şey ürettiğini düşünen herkesin işlerini mutlaka göndermesi gerekiyor, çünkü bu ödüller bir baskı uzmanının çalışma ve becerilerini sergileyebileceği muazzam bir fırsat" açıklamasında bulundu.

Önceki yıllarda olduğu gibi, tüm kategorilerden aday gösterilen çalışmaların 27 Ocak 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor. Seçmeler endüstri uzmanlarından oluşan bağımsız bir panel tarafından 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Değerlendirme kapsamında, çalışmaların ekran, dijital, flekso ya da herhangi bir baskı türünden veya baskı türlerinin kombinasyonundan oluşabileceği her biri belirli bir tekniğe bağlı olmayan 15 farklı kategori bulunuyor. Uygulamaya yönelik teknik uzmanlığa sahip kaliteli projeler üreten tüm baskı ve işaret üreticileri FESPA 2017 Ödüllerine başvurabilecek. Çalışmalar teknik, renk görünümü, görüntü netliği, çalışmanın karmaşıklığı, kullanım ve üreticilik alanlarında değerlendirmeye alınacak.

Son seçmelere kalan çalışmalar 8-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Hamburg Messe'de binlerce ziyaretçi tarafından görülebilecek ve eş zamanlı düzenlenen FESPA 2017 ve European Sign Expo'da sergilenecek. Kazananlar 8 Mayıs 2017 tarihinde Hamburg'daki FESPA 2017 gala yemeğinde açıklanacak. 

Etiketler: FESPA 2017, FESPA 2017 Ödülleri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç