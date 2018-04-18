Diğer
Kategoriler

Festival için pişirilmeye çalışılan 200 kiloluk dana alev alev yandı

Afyonkarahisar'da gerçekleşen Gastro Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali için pişirilmeye başlanan 200 kilogramlık dana bir anda alev alarak küle döndü. Festivale katılanların şaşkınlıkla izlediği olayda alev alan danayı söndürmek için yetkililer seferber oldu.

Festival için pişirilmeye çalışılan 200 kiloluk dana alev alev yandı

18 Nisan 2018 15:31

Afyonkarahisar'ın tanıtımı için büyük öneme sahip olan GASTRO Afyon 1. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Kültür Parkı'nda başladı. Festivale dünyanın değişik ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı illerinden lezzet ustaları katıldı. Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin de ön plana çıktığı festival için getirilen 200 kilogramlık dana pişirilirken bir anda alev alev yandı. Bir anda alev alan ve küle dönen 200 kilogramlık danaya ilk müdahaleyi görevliler yaparken farklı illerden Afyonkarahisar'a gelen lezzet ustaları da alev alev yanan danayı hem izledi hem de cep telefonlarıyla görüntüledi. Görevliler başka bir yerden getirdikleri soğuk kül ile alevi söndürmeye çalıştı. Kimi görevliler ise suyla müdahalede bulundu. 

Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz, dananın nasıl pişirileceğini anlattı. Dananın yağlı ve büyük olmasından dolayı bir anda alev aldığını dile getiren Korkmaz, "Haliyle kor hazır halde yanmayı bekliyor. Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır. Bu bizim pikniklerde de başımıza gelir. Burada önemli olan ateşin içindeki havayı almaktır" dedi.  

Hayati Kanat
 

Etiketler: dana

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç