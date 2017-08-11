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Festival ve şenliklerde sigara ödüllü etkinlikler yasaklandı

Kırklareli Tütün Kurulu, festival ve şenlik alanlarında sigara ödüllü etkinliklerin yasaklanması için karar aldı.

Festival ve şenliklerde sigara ödüllü etkinlikler yasaklandı

11 Ağustos 2017 09:39

Kırklareli Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, yasakla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizdeki tütün kullanımı ile mücadele faaliyetlerinin koordinasyonun sağlamakla görevli Tütün Kontrol Kurulu, 2017 Haziran Ayı toplantısında önemli bir karar aldı. Festival ve şenlik alanlarında sigara ödüllü etkinlikleri ile ilgili bu kararda, ‘ilimiz genelinde yapılacak şenliklerde, panayırlarda, bayram yerlerinde, festivallerde ve her türlü toplu etkinliklerde pazar esnafının ödül olarak yarışmalarda sigara ve diğer tütün ürünlerini bahis ve ödül karşılığı vermesinin yasaklanmasını, sigara ve tütün ürünlerini bu şekilde veren esnafın belediye zabıtası ve kolluk gücü tarafından önlenmesine’ denilmektedir. Sağlıklı bir toplum için tüm halkımızı tütün kullanımının önlenmesi konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi. 

Mefail Akçatepe


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