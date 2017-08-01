Diğer
Kategoriler

Festivalde bitkilerden ev yaptılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 7.’si düzenlenen Büyük Ankara Festivali oldukça ilginç görüntülere sahne oluyor. Belediye şirketlerinin hizmetlerini tanıttığı festivalin en iddialı stantlarından biri de ANFA Genel Müdürlüğü tarafından dizayn edilen yerleşke.

Festivalde bitkilerden ev yaptılar

01 Ağustos 2017 11:55

Hayvanlar, at gösterileri, binicilik, Feyza Gürsey Bilim Merkezi etkinlikleri, birbirinden ilginç park tasarımları, bitkilerden oluşturulan hayvanlar gibi birçok dikkat çeken objenin yer aldığı ANFA standında 'Bitki Evi' de büyük ilgi görüyor.

Çelik konstrüksiyondan yapılan bitki evi ilginç bir çalışma olarak göze çarpıyor. Çatı kısmı ahşap OSB ile kaplanan bitki evinin üzerine canlı bitki uygulaması yapılarak görsel bir şölene dönüştürüldü. Yapılan çalışma ile birbirinden renkli ve ilginç bitkilerin kullanıldığı bitki evi görenleri adeta şaşkına çeviriyor.

Berberis, ardıç ve mazının kullanıldığı bitki evin tavanı çeşitli bitkilerle özel olarak tasarlandı. Toplam oturum alanı 49 metrekare olan bitki evinin çatısı ise 64 metrekare. Çatısının tamamen canlı bitkilerden oluştuğu bitki evinin tavanı ise kısmen de olsa yapay bitkilerden oluşuyor.

Zemini akvaryum

Bu muhteşem görsel şölenin zemini ise oldukça ilginç. Ziyaretçilerin üzerinde yürüdüğü zemin akvaryum olarak tasarlandı. İlginç balık türlerinin konuşlandırıldığı akvaryum 11 ton su kapasiteli. ANFA Genel Müdürlüğü standında yer alan bitki evinin dış kısımları ise beton bariyerlerle refüj olarak tasarlandı. İçine toprak doldurulup üzerine spiral leylandi, dik ardıç, bodur goldriderleylandi dikilerek rulo çim serildi. Bu şekilde peyzaj alanı haline getirilen bitki evi ANFA standında ziyaretçilerini bekliyor.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!