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Festivalde Sedat Peker'e yoğun ilgi

Sivas'ta geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali'ne katılan iş adamı Sedat Peker, yoğun ilgiyle karşılandı.

Festivalde Sedat Pekere yoğun ilgi

09 Temmuz 2017 20:45
Festivalde Sedat Peker'e yoğun ilgi - Tıkla İzle

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bu yıl 52.'si düzenlenen Geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali bugün düzenlenen etkinliklerle tamamlandı. İlk gün güreşlerin yapıldığı festivalin ikinci gününe ise iş adamı Sedat Peker damgasını vurdu. Uzun bir konvoyla alana giren Peker’i binlerce kişi karşıladı. Burada bir konuşma yapan Peker, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlara karşı kinlerini hep diri tutacaklarını ifade ederek, “Onlar bu milleti tanımıyorlar, yurt dışında aynı şeyler tekrar yapılıyor, devlet büyüklerimizin konuşma yapacağı alanda engel çıkarıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın öldürülmesi karşılığında bu araba verilecek diye Alman hükümeti önünde pankart açılıyor. Bunun öncesinde hatırlarsanız, yine olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayamış şekilde öldür onu yazan pankart açılmıştı. Hem devlet büyüklerimize yapmış oldukları saygısızlıklar, hem kutsal dinimize yapmış oldukları saygısızlıklar, hem de Güneydoğu'muzu bizden koparmak amacıyla yapmış oldukları saygısızlıklar, adi çalışmalar bütün vatandaşlarımızın önündedir ve göz hapsindedir. Bence onların bilmediği bir şey var, bu kafirler ve yerli münafıklar Cebrail melekle gelen vahiye inanmadılar. Ancak Cebrail melekle gelen ölüme razı olacaklar. Bu yüzden bu olayı, kinimizi, din, devlet düşmanlarına karşı olan kinimizi diri tutmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kini içimizde diri tutarken yüce Rabbimizin devamlı yalvarmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra ise görevimiz tamamlandıktan sonra küllerimizden yeniden doğacağımızı biliyorum. Tüm dünyadaki Müslüman Türklerle beraber bu kutsal davanın menzile ulaşması için mücadele edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının ardından Peker sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çektirme işlemi saatlerce sürdü.
 

Aydemir Kadıoğlu
 


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