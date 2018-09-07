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Fethiye açıklarında yat yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 metrelik lüks gulet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası battı.

Fethiye açıklarında yat yangını

07 Eylül 2018 19:44

Göcek Mahallesi Göbü koyunda demirli bulunan lüks gulet alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Göcek adalarına "Lucky" isimli tekne ile tura çıkan 12 kişilik arkadaş grubu, Göbün Koyu’na demir attı. Gulette bulunanlar tekneden indikten bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Turistlerin gözü önünde alev alev yanan yat, yakında bulunan bir tekne yardımıyla çekilerek kıyıdan uzaklaştırıldı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda yatın tamamını kapladı. Gulete, Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Hızla yayılan yangın güçlükle söndürüldü. Su alan gulet yanması sonrası battı. 20 metrelik guletin yaklaşık 1 milyon değerinde olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın anı tatilciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Murat Yalçın
 

 

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