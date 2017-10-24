Fethiye-Muğla karayolu yağış nedeniyle trafiğe kapandı

Ege’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar Muğla Köyceğiz civarında da etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Köyceğiz Balıklı mevkiinde iki ayrı noktada karayolu sular altında kalarak yol ulaşıma kapandı. Trafiğin Fethiye-Muğla istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda belediye ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan bölgeye gelerek yolu açma çalışmalarını inceledi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Cihat Cura

