Fethiye-Muğla karayolunda trafik tek şeritten veriliyor

Güney Ege’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar Köyceğiz civarında da etkisini gösterdi. Aniden bastıran sağanak yağış sonrası Köyceğiz Balıklar mevkiinde iki ayrı noktada karayolu sular altında kalarak yol ulaşıma kapandı. Trafiğin, Fethiye-Muğla istikametine tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda belediye ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan bölgeye gelerek yolu açma çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Ceylan, “Aşırı yağmur, ani sel baskını nedeni ile yol kapandı. Tek şeritten devam ediyor. İş makinalarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Şimdilik sıkıntı giderildi, eğer ilerde daha şiddetli yağmur olmazsa 2 şeritte trafiğe açılacak” dedi.

Cihat Cura