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Fethiye'de 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyesi tarafından Nif Mahallesi'nde düzenlenen 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Fethiyede 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

10 Temmuz 2017 07:54
Fethiye'de 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Tıkla İzle

Festivalde Fethiye Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından, en iyi kiraz üreticisi seçimi yapıldı. Yedi jüri üyesinin oyları ile Cengiz Gökmen birici seçildi. Daha sonra düzenlenen en hızlı kiraz yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Dört katılımcının birer kilogram kirazı bitirmeye çalıştığı yarışmayı, Mehmet Ali Özel kazandı. Dereceye girenlere Fethiye Belediyesi tarafında çeşitli ödüller verildi.

Nif Mahalle Muhtarı Ferhat Uysal; "Nif mahallesinde yaşamak bir şanstır. Burada huzur ve mutluluk vardı. Biz burada geleneklerimize bağlı olarak yaşıyoruz diyen Uysal, bu yıl 17.sini düzenlediğimiz kiraz festivali bir geleneğinde yaşatmıştır" dedi.
Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay ise, bu tür etkinliklerin amacının toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve ürünleri tanıtmak olduğunu söyledi.
Nif'te üretilen kirazın bir marka olduğunu ifade eden Atay, bu tür etkinliklerin bölgeye ve Türkiye'ye büyük katkısı olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardına Sanatçı Mustafa Selçukoğlu'nun seslendirdiği bir birinden güzel hareketli türküler eşliğinde festivale katılan vatandaşlar bol bol oynadı. 

Etiketler: 17. Kiraz Festivali, fethiye


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