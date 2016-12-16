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Fethiye’de 22 öğrenci yemekten zehirlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Yerli Malı ve Tutum Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 22 öğrenci zehirlendi. İlçe Kaymakamlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Fethiyede 22 öğrenci yemekten zehirlendi

16 Aralık 2016 15:25

Fethiye Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu’nda ‘Yerli Malı ve Tutum Haftası’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte veliler tarafından evde hazırlanan yiyecek ve içecekler öğrencilere dağıtıldı. Yiyeceklerden yiyen 22 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetlerini öğretmenlerine bildirdi. Öğrencilerden bazıları okula çağrılan ambulanslarla, bazıları ise öğrenci velileri tarafından Fethiye’deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Öğrenci velisi Fatma Kaplan, sabah okula gittiğini, öğrenciler yemekleri yedikten sonra eve döndüğünü belirtti. Daha sonra kızının hastaneye götürüldüğü yönünde telefon geldiğini belirten veli, "Sabah yiyecekleri kendimiz de gördük. Hepsi normaldi. Öğrencilerin yedikleri pizzadan, ayrandan ya da meyve suyundan etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Hastanede görevli Pratisyen Hekim Veli İdgü, hastaneye gelen 8 öğrencinin tedaviye alındığını söyledi. Öğrenciye gerekli kan tahlillerinin yapıldığını belirten İdgü, “Öğrencilerin şu an hayati tehlikesi gözükmüyor. Yemek yedikten sonra kusması olmayanları bir süre daha takip edip taburcu edeceğiz. Olay olur olmaz Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçildi ve gerekli bilgiler yetkililere aktarıldı. Zehirlenme şüphesi şeklinde değerlendiriyoruz. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra konu açıklık kazanacaktır” diye konuştu.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

İlçe Kaymakamı Ekrem Çalık ise yaptığı açıklamada, "Yerli Malı ve Tutum Haftası nedeniyle okulumuzda düzenlenen etkinliğin ardından 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Konuyla ilgili inceleme ve araştırma yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler: fethiye, muğla


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