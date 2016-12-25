Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunan adalarına götürülmek istenen 57'si çocuk 260 kaçak göçmen tekneye bindirilmek üzere minibüsle ve otobüsler ile Katrancı Koyu'na getirildi. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Katrancı Adası Çığlık Koyu sahilinde yapılan aramalarda tekneye binmek üzere bekleyen 112 göçmen ile organizatör olduklarını iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin aynı operasyon kapsamında Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte takip ettikleri "Hebat Allah" isimli tekneye Tavşan Adası'nın 1,5 deniz mili batısında operasyon düzenlendi. Operasyonda 105'i Suriye, 96'sı Pakistan, 31'i Srilanka, 1'i İran, 1'i Irak, 5'i Afganistan, 7'si Filistin, 5'i Eritre ve 4'ü Lübnan uyruklu olmak üzere 148 göçmen ile Suriye uyruklu bir organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 kişi de jandarma tarafında gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan kaçak göçmenler, ihtiyaçlarının giderilmesi için Fethiye Kaplı Spor Salonu'na getirildi.

Murat Yalçın