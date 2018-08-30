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Fethiye’de 34 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

Fethiyede 34 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

30 Ağustos 2018 16:35

Edinilen bilgilere göre; Fethiye Sahil Güvenlik 65 bot Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri “Gezegen” isimli 12 kişilik yelkenliyi takibe aldı. İblis Burnu mevkiinde durdurulan yelkenlide 4’ü çocuk, 1 Suriye, 1 Pakistan, 14 Filistin, 18 Irak uyruklu yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen yelkenlinin kaptanı İbrahim A. ile Kemal Ö. ve Mesut Y. de gözaltına alındı. 

Fethiye Sahil Güvenliğin Bot komutanlığına getirilen kaçakların işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından yelkenliye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin de işlemelerinden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Murat Yalçın 

 

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