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Fethiye'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 11 tutuklama

Fethiye'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 11 tutuklama
Fethiye'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 11 tutuklama

Muğla'nın Fethiye, Seydikemer ile Antalya'nın Kaş ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 21 kişiden 11’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında çalışma başlattı. 

Ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda kapsamında yakalanan 19 kişinin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısı 21'e çıktı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardında 21 kişi adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.K, V.K, C.Ö, Ş.B, G.A, B.Ç, C.Ç, S.K, B.K, B.Ö. ve V.B. tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Ceza evine gönderildi. R.M. ile O.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.O, S.A, B.Ö, Ş.Y, Z.Y, C.Ö, Y.S. ve A.A. ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye, Seydikemer ilçelerinde ve Antalya'nın Kaş ilçesinde 12 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 320 gr Esrar Maddesi, 460 gr Eroin Maddesi, 10 adet Uyuşturucu hap ve Kenevir Bitkisi ele geçirilmişti.  

Murat Yalçın 

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