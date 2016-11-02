Tuzla Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı'nda yanında getirdiği av tüfeğiyle Muammer Öztop'a (81) iki el ateş eden Mehmet Ertuğrul (46), olayın ardından kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öztop kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetin hemen ardından eski eşine tepki gösteren 50 yaşındaki Hülya Huylu, "Cinayeti 3 yıl önce ayrıldığım Mehmet Ertuğrul işledi. Muammer Öztop ile bir aydır evliyiz bizi tehdit ediyordu" diye konuşmuştu.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri tarafından ifadesi alınan zanlı Muammer Öztop, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Öztop, adliyeye sevk edilirken gazetecilerin cinayet ile ilgili sorularına yanıt vermedi.

Murat Yalçın