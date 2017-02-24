Edinilen bilgiye göre; Fethiye Körfezi ile Şövalye Adası arasında devriye atan Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik 65 botunda görevli askerler denizde pislik olduğunu fark etti. Kirlilik sebebinin araştırması sonrası pisliğin Hollanda bandralı 3 bin grostonluk "Deo Volento" isimli konteyner gemisinden geldiğini tespit edildi.

Gemiye 60 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanırken, gemi kaptanı Ewourd Leendert hakkında “Çevreyi kasten kirletmek” suçlamasıyla hazırlanan dosya adliyeye gönderildi. Kesilen cezayı ödeyen gemi, Fethiye Körfezi'nden ayrıldı.

Murat Yalçın

