Edinilen bilgiye göre, Kalkan'dan Fethiye'ye ev eşyası taşıyan Mehmet Girgin (45) idaresindeki 48 HK 583 plakalı kamyonet, Antalya-Fethiye karayolunun 10'uncu kilometresi çırpı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri sökerek yaklaşık 25 metre sürüklenen kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Girgin ile kamyonette yolcu olarak bulunan Mücellip Baştürk (67) ve Mustafa Niğiz (64) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Girgin'i Fethiye Devlet Hastanesine, Baştürk ile Niğiz Özel Letoon Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mücellip Baştürk'ün hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Bölge Trafik ekipleri sürdürüyor.

Murat Yalçın