Fethiye’de fuhuş operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri 8 aydır ekiplerin, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığını belirledikleri kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

İlçenin farklı noktalarındaki villa ve otellere 28 Şubat’ta eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları tespit edilen 5’i Fas, Tunus ve Gürcistan uyruklu 8 kadını gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, fuhuş yapmak üzere ülkeye gelen kadınlara Fethiye'de para karşılığı fuhuş yaptıran, yer temini sağlayan ve aracılık ettiği iddia edilen 11 şüpheli Gürcistan uyrukla kadın L.K, ile B.D, S.Ç, A.Ç, İ.B, İ.I, M.D, Y.Ö, S.A,A.D, ve E.A'de gözaltına alındı.

Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 8 kadın hakkında işlem yapılırken 5 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Murat Yalçın

