Fethiye'nin Katrancı Koyu yakınlarında 8 farklı uyruktan 260 kaçak, jandarmanın günlerce süren takibi sonucu operasyonla yakalanmıştı. Ölüm yolculuğuna çıkmadan son anda kurtarılan toplam 260 kaçak göçmenin arasında çok sayıda çocuk ve kadın da bulunurken, organizatörler de yakalanmıştı.

Çoğunluğu Suriye, Irak, Filistin ve Pakistanlı göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması suçuna karıştıkları iddia edilen organizatör Osman K (51) ile Suriyeli Kaptan İmmad S. (31) ve olaya karışan toplam 11 kişi jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri altında önce doktor kontrolü için Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirilip ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi. Saatler süren sorgulamanın ardından İbrahim H. (41) ile Hasan Ç. (32) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Osman K., Suriyeli İmma S., Emrullah D. (29), Veli K. (39), Özgür A. (27), Murat Y. (33), Özgenç E. (37), Samet M. (29), Akif P. (47) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Yalçın



