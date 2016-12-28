Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Fethiye'de göçmen kaçakçılığına karışan 9 kişi tutuklandı

Fethiye'de göçmen kaçakçılığına karışan 9 kişi tutuklandı

Fethiye’den yasa dışı yollarla İtalya’ya kaçmak isteyen 260 kaçak göçmeni ilçeye getiren ve tekne ile yurt dışına götürmeye çalışan kaptan ve organizatör ile birlikte olaya karışan toplam 11 kişi hazırlanan suç dosyalarıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Saatler süren sorgulamanın ardından Suriyeli kaptan ile birlikte 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiyede göçmen kaçakçılığına karışan 9 kişi tutuklandı

28 Aralık 2016 11:50

Fethiye'nin Katrancı Koyu yakınlarında 8 farklı uyruktan 260 kaçak, jandarmanın günlerce süren takibi sonucu operasyonla yakalanmıştı. Ölüm yolculuğuna çıkmadan son anda kurtarılan toplam 260 kaçak göçmenin arasında çok sayıda çocuk ve kadın da bulunurken, organizatörler de yakalanmıştı.
Çoğunluğu Suriye, Irak, Filistin ve Pakistanlı göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması suçuna karıştıkları iddia edilen organizatör Osman K (51) ile Suriyeli Kaptan İmmad S. (31) ve olaya karışan toplam 11 kişi jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri altında önce doktor kontrolü için Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirilip ardından Fethiye Adliyesine sevk edildi. Saatler süren sorgulamanın ardından İbrahim H. (41) ile Hasan Ç. (32) adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Osman K., Suriyeli İmma S., Emrullah D. (29), Veli K. (39), Özgür A. (27), Murat Y. (33), Özgenç E. (37), Samet M. (29), Akif P. (47) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Murat Yalçın

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç