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Fethiye'de internet üzerinden fuhuş operasyonu; 2 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2 kişiyi düzenledikleri operasyon gözaltına aldı.

Fethiyede internet üzerinden fuhuş operasyonu; 2 gözaltı

25 Ocak 2018 02:24


Edinilen bilgiye göre; Bir ihbarı değerlendiren Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden irtibat kurdukları kişilerle fuhuş yaptıkları öne sürülen iki kadını uzun süre fiziki takibe aldı. Ekipler, Rus uyruklu Amina İ. (27) ile Kırgız Shakhırızat A'nın (24) Foça Mahallesi'nde kiraladıkları villada internet üzerinden ayarladıkları kişilerle fuhuş yaptığını belirledi.

Villa önünde ve çevresinde pusuya yatan ekipler yabancı uyruklu kadınların yakalamak için düğmeye bastı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu iki kadını gözaltına aldı. Kadınların, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi. 

Etiketler: fethiye, fuhuş, muğla

 

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