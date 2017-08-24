Fethiye'de orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor

Edinilen bilgiye göre; Fethiye’nin Yanıklar Mahallesi Karaot mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın bölgesine 3 amfibik uçak, 7 helikopter, 35 arazöz ve çok sayıda işçi sevk edildi.

Müdahale sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden yangının etkili olduğu bölge ve ekiplerin müdahaleleri havadan görüntülendi.

Fethiye’nin Yanıklar Mahallesi Karaot mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve geniş bir alanda devam eden yangının etkilediği bölge ve ekiplerin müdahaleleri Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

Murat Yalçın