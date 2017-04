Fethiye'de otelde patlama

Edinilen bilgiye göre; saat 22.00 sıralarında Foça Mahallesi İbrahim Gül Caddesindeki bir otelin mutfak kısmında büyük bir gürültüyle patlama oldu. Patlamanın etkisi ile otelin mutfak ve restoran kısmında hasar meydana geldi. Otelde çalışanın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ile polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede patlamanın mutfaktaki metan gazının sıkışmasından kaynaklandığını belirledi. Patlama sonucu mutfak duvarının yıkıldığı, üst kattaki odaların ve otel yakınındaki bazı evlerinin camlarının kırıldı gözlendi. Otelde kalan bir kişinin yaralanmadığı ve patlamanın ardından otelden ayrıldığı öğrenildi.

Foça Mahallesi Muhtarı İlker Can, patlamanın mutfaktaki gaz sıkışmasından meydana geldiğini tahmin ettiklerini söyledi. Patlamada can kaybı olmamasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Can, “Patlamanın ardından hemen olay yerine tüm ekipler geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Mutfağın iç tarafından dışarıya doğru olmuş Duvar yıkılmış. Tüpler dolu bir şekilde duruyor. Patlama sırasında mutfakta da kimse yokmuş. Resepsiyon kısmında görevli bir arkadaş varmış” dedi.

Murat Yalçın