Fethiye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Tuzla Mahallesi Celal Bayar Caddesi 544. sokak kavşağında meydana geldi. Hasan Güveli yönetimindeki 34 LL 7531 plakalı kamyonet, Celal Bayar Caddesi 544. sokak kavşağında, Şahin Türeli idaresindeki 20 GP 226 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Türeli’nin kullandığı otomobil su kanalına düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonette bulunan Tugay Yabalak, Cem Hekimci ile otomobil sürücüsü Şahin Türeli yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle sulama kanalı düşen Türeli otomobilde sıkıştı. Türel'i sıkıştığı yerden çıkarmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Yalçın