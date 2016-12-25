Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Fethiye'de sahil kenarında bırakılmış kız bebek bulundu

Fethiye'de sahil kenarında bırakılmış kız bebek bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında, battaniye içerisinde bırakılmış yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek bulundu.

Fethiyede sahil kenarında bırakılmış kız bebek bulundu

25 Aralık 2016 19:16
Fethiye'de sahil kenarında bırakılmış kız bebek bulundu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre; Akarca Mahallesi sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış haldeki ağlayan bebeği fark etti. Vatandaşlar durumu hemen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerin yardım istedi. Sağlık ekiplerince olay yerinden alınan bebek, Fethiye Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan müdahalede bebeğin ısı ve sıvı kaybı yaşadığı ve 2,5 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Hemşirelerin "Melek" ismini verdiği bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, yaptığı açıklamada, "Bebeği sahil kenarına bırakan kişi veya kişilerin bulunması için Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipler çok yönlü araştırmasını sürdürüyor. Çalık, tedavisinin tamamlanmasının ardından bebek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne teslim edilecektir" dedi. 

Murat Yalçın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç