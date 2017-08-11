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Fethiye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Fethiyede uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

11 Ağustos 2017 17:40

Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi'nde 66 yaşındaki Halil O. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı alan Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Halil O., isimli şahısın evinde yapılan aramada saksılara yetiştirilmiş Hint keneviri bitkisi ve 141 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Aramanın ardından Halil O. isimli şahıs, gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından Adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Halil O uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderildi. 

Murat Yalçın


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