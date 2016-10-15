Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’na katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı, tekneyle Fethiye Körfezi’ne 6 mil uzaklıktaki Kızılada’ya kıyı temizliği yapmak için gitti. Kızılada’nın kuzeyindeki koyda, temizlik çalışmasına başlayan gönüllüler üzeri çalılarla örtülmüş çöpleri kaldırınca şok bir manzarayla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü bir deniz kaplumbağası bulan gönüllüler burada yapılan ilk incelemenin ardından kaplumbağanın üzerine yanıcı madde döküldükten sonra, mutfak çakmağıyla tutuşturularak yakıldığı tespit edildi. Mutfak çakmağının ölü haldeki kaplumbağanın üzerinde bırakılması ise dikkat çekti.

Temizlik çalışması için geldiği adada yakılmış haldeki kaplumbağayla karşılaşan TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi sorumlusu Ersin Özer, karşılaştıkları manzara sonrası büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Kaplumbağanın detaylı fotoğraflarını çektiklerini ve konunun araştırılacağını belirten Özer, “Böyle bir manzarayla karşılaşmak istemezdik. Kaplumbağanın üzerine yanıcı madde dökülmüş, sonra mutfak çakmağıyla tutuşturulmuş. Bunlar nesli tükenmekte olan ve korunması gereken canlılar.” Diye konuştu.

İncelemenin ardından kaplumbağanın cesedi, temizlik çalışmasına katılan gönüllüler tarafından kumsala gömüldü.