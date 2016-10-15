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Fethiye’de yakılmış Caretta Caretta

Muğla’nın Fethiye İlçesi’ndeki Kızılada’da kıyı temizliği yapan Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) gönüllüleri, yanmış ‘Caretta caretta’ buldular. Üzerine yanıcı madde dökülerek, çakmakla yakılmış halde bulunan ‘Caretta’ cinsi deniz kaplumbağanın canlı halde yakılıp yakılmadığı araştırılacak.

Fethiyede yakılmış Caretta Caretta

15 Ekim 2016 15:30

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) öncülüğünde, Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’na katılan gönüllü öğrenciler ve bir grup otel çalışanı, tekneyle Fethiye Körfezi’ne 6 mil uzaklıktaki Kızılada’ya kıyı temizliği yapmak için gitti. Kızılada’nın kuzeyindeki koyda, temizlik çalışmasına başlayan gönüllüler üzeri çalılarla örtülmüş çöpleri kaldırınca şok bir manzarayla karşılaştı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü bir deniz kaplumbağası bulan gönüllüler burada yapılan ilk incelemenin ardından kaplumbağanın üzerine yanıcı madde döküldükten sonra, mutfak çakmağıyla tutuşturularak yakıldığı tespit edildi. Mutfak çakmağının ölü haldeki kaplumbağanın üzerinde bırakılması ise dikkat çekti.

Temizlik çalışması için geldiği adada yakılmış haldeki kaplumbağayla karşılaşan TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi sorumlusu Ersin Özer, karşılaştıkları manzara sonrası büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Kaplumbağanın detaylı fotoğraflarını çektiklerini ve konunun araştırılacağını belirten Özer, “Böyle bir manzarayla karşılaşmak istemezdik. Kaplumbağanın üzerine yanıcı madde dökülmüş, sonra mutfak çakmağıyla tutuşturulmuş. Bunlar nesli tükenmekte olan ve korunması gereken canlılar.” Diye konuştu.
İncelemenin ardından kaplumbağanın cesedi, temizlik çalışmasına katılan gönüllüler tarafından kumsala gömüldü.

Etiketler: Caretta caretta, Deniz Temiz Derneği


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