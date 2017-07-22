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Fethiye'de yangın evi kullanımaz hale getirdi

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Mehmet Tekeli’ye ait daire kullanılamaz hale geldi.

Fethiyede yangın evi kullanımaz hale getirdi

22 Temmuz 2017 00:28

Yangın Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıktı. Mehmet Tekeli’ye ait evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını gören çevre sakinleri Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği’nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları dairenin penceresinden yangına müdahale etti. Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasar oluşan dairedeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
 


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