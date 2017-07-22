Fethiye'de yangın evi kullanımaz hale getirdi

Yangın Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın 2’nci katında çıktı. Mehmet Tekeli’ye ait evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını gören çevre sakinleri Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği’nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları dairenin penceresinden yangına müdahale etti. Yangın yarım saat süren müdahalenin ardından diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasar oluşan dairedeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

