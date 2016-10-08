Fethiye’de Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında son bir hafta boyunca Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından göz altına alınan turizmci, esnaf, iş adamı, Belediye meclis üyesininde yer aldığı 16 şüpheli üç gün boyunca adliyeye sevk edildi. 16 şüpheliden 2’si kadın 4 kişi tutuklanıp ceza evine gönderildiler. Edinilen bilgilere göre KY (26), MZK (26), RE (57), ve OY (47) tutuklanırken BK (28), AD (46),HT (60), YK (37), AK (32), AB (50), ST(50), DK (41) ve DD (43) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Ayrıca adliye ye sevk edilen 3 kişinin ise savcılık soruşturması sonunda serbest bırakıldığı öğrenildi.