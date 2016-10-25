Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Fethiye’deki FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Fethiye’deki FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PYD) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklanıp ceza evine gönderilirdi.

Fethiyedeki FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

25 Ekim 2016 17:41

Fethiye’de Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında son bir hafta boyunca Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından göz altına alınan aralarında esnaf, öğretmen, adliye personelinin bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildiler. Sevk edilen zanlılardan A.E, E.Ç, Ö.B. ve T.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.Ö. ile Y.B. savcılık sorgulamasının ardından serbest kalırken, A.Ç, F.T, M.O, S.T, S.E, M.Ç. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Murat Yalçın 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!