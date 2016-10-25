Fethiye’de Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında son bir hafta boyunca Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından göz altına alınan aralarında esnaf, öğretmen, adliye personelinin bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildiler. Sevk edilen zanlılardan A.E, E.Ç, Ö.B. ve T.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.Ö. ile Y.B. savcılık sorgulamasının ardından serbest kalırken, A.Ç, F.T, M.O, S.T, S.E, M.Ç. ve O.K. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Murat Yalçın