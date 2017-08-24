Fethiye’deki orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’ye bağlı Yanıklar Mahallesi Karaot-Günlüklü mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına alma çalışmalarına 3 amfibik uçak, 6 helikopter, 14 arazöz,3 ilk müdahale aracı, 10 yangın söndürme tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 15 teknik personel ve 90 yangın söndürme işçisi katıldı.

Havadan ve karadan yürütülen 2 saatlik yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Murat Yalçın