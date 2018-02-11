Fethiye'deki trafik kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Kaza, Fethiye - Antalya karayolunda Osman Kaya Bulvarında meydana geldi. Karagedik Mahallesinden şehir merkezi istikametine seyir eden ve sürücüsü tespit edilemeyen 48 FR 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Susam Beleni Deresine uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde sıkışan Hüseyin Avcı (18), kuzeni Ümit Avcı (19) ile Serhat Hilmi Hancıoğlu (22), Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldı. Hüseyin Avcı’nın hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralanan Avcı’nın kuzeni Ümit Avcı (19) ile Serhat Hilmi Hancıoğlu da kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 FR 111 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda yol kenarındaki dereye devrilmiş, Hüseyin Avcı’nın hayatını kaybettiği kazada Ümit Avcı ve Hancıoğlu ağır yaralanmıştı.

Murat Yalçın