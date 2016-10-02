Spor Toto 2. Lig Beyaz grupta Fethiyespor Sivas Belediyespor maçı gol düellosu içinde geçti. Hakemlerin kötü bir yönetim sergilediği karşılaşmayı yaklaşık iki bin kişi izledi. Fethiyespor'da sakatlığı devam eden Aytaç Deniz kadroda yer almazken, bu futbolcunun görev alanında Emre Balkı yer aldı. Güneşli güzel bir havada oynanan karşılaşmayı Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal ile birlikte Fethiyespor eski başkanları Esat Bakırcı, İsmail Öztürk, Hüseyin Uysal da izlediler.

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ethiyespor futbol takımı sahaya "Toprak Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır" yazılı dev bir afişle çıkarken, maç öncesi hafta içerisinde Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada tribünleri dolduran taraftarlar "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganı attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'inci dakikada Hakanın ortaladığı topa Emir Gökçe kafayı vurdu. Top direği sıyırıp dışarı gitti.

13’üncü dakikada sol kanattan Ozan’ın ortasına ceza alanında Mehmet’in kafa vuruşunda top, direğin dibinden kaleci Kubilay'ın bakışları arasında ağlara gitti. 0-1

17’nci dakikada sol kanattan sıfıra inen Oktay’ın ceza alanına havalandırdığı topa Emir kafayı vurdu. Top kalecinin üzerine gitti.

28’inci dakikada Ozan’ın serbest vuruştan ceza alanına ortasına arka direkte iyi yükselen Yakup Yiğit, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2

34’üncü dakikada Mert’in sağdan ortasına kale alanı içinde Emir’in kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta gitti.

41'inci dakikada Niyazi Tunaydan aldığı topla buluştu topa kötü bir vuruş yaparak dışarı attı.

43'üncü dakikada Mert Er'in sağdan ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Emir kafayı vurdu kaleci Yakup topu kornere çeldi.

56’ncı dakikada Nuri’nin ceza alanı dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

60’ıncı dakikada Mehmet, çalımlarla ceza alanı ön çizgisi üzerine taşıdığı topu, boş pozisyondaki Niyazi’nin önüne bıraktı. Niyazi çapraz pozisyonda falsolu vuruşuyla ağları sarstı. 0-3

64’üncü dakikada köşe vuruşu sonrası kaleci Yakup Bugün’ün elinden kaçırdığı topu, arka direkte Bayram vole vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-3

70’inci dakikada verkaçla ceza alanına giren Hakan’ın çapraz pozisyonda falsolu şutu üstten auta gitti.

87'inci dakikada Emirin kafa ile indirdiği topu Emre Balkı altı pasın üzerinde ıskaladı rakipten dönen topu aynı futbolcu tekrar kaleye gönderdi ancak savunma çizgi önünde topu kornere çeldi.

Maçta başka gol olmayınca Fethiyespor evinde ilk yenilgisini alıp ligde 7 puanda kaldı.

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Ali Şansalan*, Fatih Pazı**, Gürcan Dönmez**

FETHİYESPOR: Kubilay Anteplioğlu *, Bayram Çetin **, Oğuzhan Yıldırım *, ( Dk.46 Cemre *), Hakan Kutlu ** , Mert Er Estik *, Nurettin Çağlar *,Ömer Çoban *, (Dk. 44 Coşkun *),Selçuk Çalışır *, Emre Balkı *, Oktay Pop *,( Dk. 77 Bekir*),Emir Gökçe **

SİVAS BELEDİYESPOR: Yakup Bugun **, Abdurahman Kuyucu***, (Dk. 65 İsmail*), Ozan Kılıçoğlu ***, (Dk. 79 Ömer*),Tunay Acar ***, Ali Aydın***, Seyid Ahmet***,Tolga Tekin ***, Niyazi Batuhan ***(Dk. 71 Mehmet Fatih*),Yakup Yiğit ***,Mehmet Uğur ***, Nuri Melih **

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Selçuk, 80 Emir, Emre, Coşkun (Fethiyespor), Mehmet Fatih (Sivas Belediyespor)

GOLLER: Dk. 13 Mehmet Uğur, Dk.28 Yakup, Dk. 60 Niyazi (Sivas Belediyespor), Dk. 64 Bayram ( Fethiyespor)