1-1 biten Fethiyespor - Nazilli Belediyespor maçının ardından Başkan Okan Uysal yönetiminde toplanan Fethiyespor yönetim kurulu teknik sorumlu Enver Ataçocuğu ile yollarını ayırmayı kararlaştırdı. Fethiyespor Başkanı Okan Uysal Teknik Direktör Enver Ataçocuğu ile yollarını ayırdıklarını yeni teknik direktör arayışına geçtiklerini söyledi. Okan Uysal '' Kulübümüz Enver Ataçocuğu ile yollarını ayırma kararı almıştır. Fethiyespor'a ve kulübümüze emek veren Enver Ataçocuğu'na hayırlı olsun'' diye konuştu.

Fethiyespor geçtiğimiz yıl Enver Ataçocuğu ile ligin son haftalarında Beyhan Çalışkan’ın ardından el sıkışmış, 2016-2017 sezonunda da Enver ataçocuğu ile sezona başlamış, 11 maçta 3 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyet alıp 13 puanla 12’inci sırada yer alırken, görevinden istifa etti.

Fethiyespor Yönetim Kurulu, yeni teknik direktör için başkan Okan Uysal ile profesyonel şube sorumlusu Volkan Büber’e yetki verirken, lacivert beyazlı takımı İstanbulspor maçına alt yapı teknik sorumlusu Ali Abbak’ın hazırlamasına karar verdi. Fethiyespor’da teknik direktörlük için Mustafa Ceviz, Adnan Yazıcıoğlu’nun isimleri geçiyor.

Murat Yalçın

MUĞLA