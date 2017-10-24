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Fethiyespor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fethiyespor, sahasında Adanaspor’a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Fethiyespor kupaya veda etti

24 Ekim 2017 22:00

Maçtan dakikalar

26. dakikada Ahmet’in ara pasında ceza alanında topu önüne alan Sercan’ın sert şutunu kaleci Eser kornere çeldi.

40. dakikada ceza alanında Anıl’ın önünden seken topu kontrol eden Yiğit Gökoğlan, karşı karşıya pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla golü buldu. 1-0

66. dakikada ceza alanında topu önüne alarak savunmadan sıyrılan Bahattin’in çaprazdan sert şutunda top, direği sıyırarak auta gitti.

69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Bahattin’in savunmadan sıyrılarak yerden sert şutu ağlarla buluştu. 1-1

73. dakikada Bilal’in serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa gönderdiği yakın mesafeden Gökhan’ın kafası kaleci Eser’in bakışları arasında ağlara gitti. 1-2

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Emre Molak xxx, Kemal Elmas xxx, Mehmet Emin Tuğral, xxx

Fethiyespor: Eser xxx, Mehmet xx (Cemil dk. 62 xx), Efe xx, Sinan xx, Metin xxx, Ömürcan xx (Yiğit Gökoğlan dk. 41 xxx),Enes xxx, İzlem xxx, Yiğit Yöney xx, Burak xx, Anıl xx (Ertuğrul dk. 70 xx)

Adanaspor: Hayrullah xx, Gökhan xx, Ahmet xx (Magaye Nelson dk. 61 xxx), Vınıcıus Santos Sılva xx, Bilal xxx (Tevik dk. 86 x), Sercan xx, Renan Souzan Dınız xx, Vınıcıus Jose Ignacıo x, Uğur xx, Bekir xxx, Bahattin xxx (Renan Rodrıgues dk. 79 xx)

Goller: Yiğit Gökoğlan (dk. 43) (Fethiyespor), Bahattin (dk. 69), Gökhan (dk. 73) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Efe, Metin (Fethiyespor), Bilal (Adanaspor)

Murat Yalçın

Etiketler: Adanaspor Fethiyespor

 

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