Fethullah Gülen'in avukatına 12 yıl hapis cezası

Fethullah Gülen’in Türkiye’de 24 yıl önce vekalet verdiği kişi olan İzmir Barosuna kayıtlı avukat Fetih Ün, geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından “FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı. 1989 yılından 2015 yılına kadar Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’ya 6-7 kez gidip geldiği ve görüştüğü belirtilen avukat Ün, sevk edildiği mahkeme tarafından denetimli serbestlik ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı, hakimliğin verdiği karara itiraz edip, tutuklanmaya yönelik yakalama kararı talebinde bulundu. Bir üst Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde gördü. Hakkında tutuklama kararı bulunan Fetih Ün, duruşmaya girmek için Bayraklı Adliye Sarayı’na gelince adliye karakolunda görevli polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 4. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Fetih Ün, yüzüne karşı tutuklanma kararı okunarak cezaevine götürüldü. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu cumhuriyet savcısı, sanık Fetih Ün hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açtı.

Ceza arttırılarak verildi

Sanık Fetih Ün, 13. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Fetih Ün ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, geçen celse verdiği mütalaayı tekrarlayarak sanık Fetih Ün’ün “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi. Sanık Fetih Ün, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek Fethullah Gülen'in 1990 ila 1994 yılları arasında avukatlığını yaptığını, örgüte üye olmadığını söyledi. Sanık Ün, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, önce “Silahlı terör örgütü üyesi” olduğu tespit edilen sanık Fethi Ün'e 8 yıl hapis cezası verirken, daha sonra Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında arttırarak bu cezayı 12 yıl hapis cezasına yükseltip davayı sonlandırdı.

Atakan Şen