FETÖ/PDY ele başı Fethullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nin adı, tepkiler nedeniyle değiştirildi. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, örgütün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen'e tepkiler, memleketi Erzurum'da arttı. Erzurum'un Pasinler İlçesi'ne bağlı 65 hane 256 nüfuslu Korucuk Mahallesi'nde Rabia- Ramiz Gülen çiftinin 11 çocuğundan üçüncüsü olarak 27 Nisan 1941 tarihinde dünyaya gelen Fethullah Gülen'in evinin kapısı, 18 Temmuz gecesi yakılmak istendi. Mahalle sakinleri Fethullah Gülen nedeniyle yollarının bile yapılmadığını, terörist başı ile birlikte anılmak istemediğini söyledi.

TSK'nın başlattığı Fırat Kalkanı harekatının 17. günü olan 9 Eylül'de Suriye'nin Rai bölgesinin güneyindeki Tell El Hava Köyü yakınlarında IŞİD militanlarının roketle saldırdığı tankta görevli askerlerden Uzman Er Burak Karakoç şehit oldu. Fethullah Gülen ile aynı mahalle doğumlu olan Birgül-Abdurrahim Karakoç çiftinin 2'si erkek 3 çocuğundan en büyüğü olan Burak Karakoç'un yakınları, terörist başıyla anılan mahallenin adının değiştirilmesi için Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi. Pasinler Belediyesi meclis kararı ile geçen hafta oy birliği ile Korucuk'un adının değiştirilmesine karar verildi. Karar sonrası Korucuk'un girişine, köy meydanına tabelalar asıldı. Mahallenin ve ilkokulun adının 'Şehit Burak Karakoç' olarak değiştirilmesinin ardından Pasinler Belediye Başkanı AK Partili Ünsal Sertoğlu, şahit ailesine ve mahalle sakinlerine müjdeli haberi verdi. Şehidin kız kardeşi Nurgül ve amcası Hamit Karakoç ile görüşen Ünsal Sertoğlu şunları söyledi:

"Şehidimizin taziyesinde bulunduğumuzda, 'artık başkanım bizim mahallemizin FETÖ terör örgütünün ismi ile anılmasını istemiyoruz. Bizim mahallemizin isminin değiştirin' diye bir talep alınca, biz de büyüklerimize bu taleplerimizi söyledik. Özellikle Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı taziyeye geldiğinde mahallemizden böyle bir talep olduğunu ilettik. Sağ olsun o da Başbakanımızı arayarak mahallenin böyle bir talebi olduğunu söylediler. Başbakanımız da uygun görünce, hemen kolları sıvadık ve Korucuk ismini Şehit Burak Karakoç olarak değiştirmiş bulunuyoruz. Halk içinde mini bir anket yaptık herkes hemfikirdi. 'Değişsin biz artık o hainle anılmak istemiyoruz' deyince ismini değiştirdik. Ayrımcılık yapıp hizmet götürmüyorduk. Korucuk mahallemizin vatanına, milletine, bayrağına bağlı olan en azından yüzde 90 vatandaşımız var. Onlar adına da üzülüyorduk artık bu isim değişikliğinden sonrada kolları sıvadık yolları da yapmaya başladık. İnşallah bundan sonra da hizmetlerimiz artarak devam edecektir."

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo

