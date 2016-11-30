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Fethullah Gülen'in ’en sevdiği öğrencisi’ yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in ’En sevdiğim öğrencilerimdir’ dediği Mehmet Tabanca, İzmir’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Fethullah Gülenin en sevdiği öğrencisi yakalandı

30 Kasım 2016 13:28

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in öğrencilerinden Mehmet Tabanca için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Bayraklı ilçesindeki evinde yakalanan Tabanca, gözaltına alınarak Aliağa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evde ele geçirilen birçok örgütsel dokümanlara da el konuldu.

Gözaltına alınan ve FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ’En sevdiğim öğrencilerimdir’ dediği Mehmet Tabanca’nın, örgütün Türkiye genelinde en üst düzey kişilerden oluşan grubuna dahil olduğu ve örgütün şifreli yazışma programı ByLock ve Eagle isimli programı kullandığı ifade edildi. Yine Mehmet Tabanca’nın, büyük iş adamları ile gizli şekilde toplantılar yaparak iş adamlarını yönettiği, defalarca Pensilvanya’da örgüt liderinin yanına gidip geldiği ve uzun süre yanında kaldığı belirtildi.

Etiketler: Fethullah Gülen, Fetullahçı terör örgütü


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